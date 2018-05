Cattolica, cfo: interessati acquisire minorities jv Pop Vicenza

Milano, 11 mag. - Cattolica Assicurazioni è interessata ad acquisire le quote di minoranza delle joint venture nella banca assicurazione con la Popolare di Vicenza. Lo ha spiegato Enrico Mattioli, vice direttore generale e Cfo della compagnia veronese, nel corso della call sui risultati. "Siamo in discussione con il liquidatore per poter acquisire il 40% delle minorities delle jv che abbiamo con la Vicenza - ha detto - siamo interessati ad acquisirle per motivi di governance, per poter meglio gestire le nostre partecipazioni, sebbene non siano più attive dal punto di vista della produzione esistono dei portafogli in essere e ci possono essere anche dei ragionamenti più complessivi nell'ambito della governance".

"Quindi - ha proseguito Mattioli - siamo interessati ad acquisirle, il processo sta procedendo abbastanza lentamente, come tipico in queste situazioni, siamo in contatto con il liquidatore, abbiamo formulato il nostro interesse, attendiamo passi ufficiali anche da loro".