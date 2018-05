Modi in Nepal, vicino dell'India sempre più in orbita cinese

Roma, 11 mag. - Il primo ministro indiano Narendra Modi è arrivato oggi in Nepal per una visita di due giorni che punta a far ripartire le relazioni tra India e il piccolo vicino che, nonostante la storica vicinanza culturale, orbita sempre più attorno alla Cina.

Modi è atterato nella città meridionale di Janakpur dove ha pregato presso un famoso tempio indù. Partirà poi alla volta di Katmandu per inaugurare la costruzione di un impianto idroelettrico costruito con fondi indiani e con la controparte nepalese Sharma Oli.

La visita è l'ultimo di una serie di gesti di buona volontà da parte di Nuova Delhi per cercare di contrastare la crescente influenza cinese nel paese di frontiera.

Nel 2017 aziende cinesi hanno prospettato investimenti per 8,3 miliardi di dollari nella naziona himalayana, mentre gli impegni indiani non superavano i 317 milioni di dollari. A maggio dello scorso anno il Nepal ha firmato per entrare nell'ambiziosa Iniziativa One Belt One Road per le nuove vie della seta euroasiatiche.

In un comunicato Modi ha detto che la visita è parte della politica del suo governo di "precedenza al buon vicinato" e "riflette l'alta priorità che l'India, e io personalmente, assegno ai legami antichi, stretti e amichevoli con il Nepal".