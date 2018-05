Governo, Martina: legge su c.interessi e trasparenza movimenti

Roma, 11 mag. - "Le commissioni Copasir e Rai devono andare all`opposizione perché sono di garanzia e di controllo. È sempre stato così". Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina ospite questa mattina a Radio Anch`io su Radio1.

"Non so quanto durerà questo tentativo di alleanza che è già pieno di contraddizioni. Noi una norma per regolare un nuovo conflitto di interesse la presenteremo di certo, discuteremo e presenteremo una norma che applica pienamente l`articolo 49 sulla trasparenza dei partiti e dei movimenti", ha concluso.