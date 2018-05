Mediobanca, Nagel: in aticipo di un anno su obiettivi piano

Milano, 11 mag. - Mediobanca è in anticipo di un anno nella realizzazione del proprio business plan. Lo ha sottolineato l'Ad di piazzetta Cuccia, Alberto Nagel, alla luce dei risultai record dei primi 9 mesi dell'esercizio 2017-2018 diffusi oggi. "Sul piano siamo sostanzialmente avanti di un anno. Quasi tuti gli obiettivi del terzo anno sono stati già raggiunti e in parte sono stati anche battuti. Siamo avanti di un anno e quindi dobbiamo mantenere questo tipo di traiettoria nei prossimi 12-18 mesi", ha detto Nagel in un briefing telefonico.

Quanto alla possibile entità del dividendo per l'esercizio in corso - dopo che nei mesi scorsi la banca ha rivisto il target di payout ratio del dal 40% a una forchetta tra il 40% e il 50% - Nagel ha dichiarato: "Questo tipo di andamento economico e patrimoniale, unitamente alla generazione di capitale, così come abbiamo già detto, autorizza una più interessante politica di remunerazione degli azionisti. Quindi, avendo dato quelle guidance sul payout, se come crediamo anche il quarto trimestre trimestre sarà interessante come andamento, è legittimo attendersi un miglioramento del dividendo nella fascia alta della forchetta che abbiamo indicato". Bos