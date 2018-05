Cattolica, cfo: Berkshire non ha fatto domanda per diventare socio

Milano, 11 mag. - Dopo la riforma della governance di Cattolica Assicurazioni, recentemente approvata in assemblea, la Berkshire Hathaway di Warren Buffet "non ha fatto domanda per diventare socio, abbiamo spiegato loro come funziona ma per il momento non hanno fatto domanda". Lo ha detto Enrico Mattioli, vice direttore generale e Cfo del gruppo assicurativo, nel corso della call sui risultati. "Cariverona ha fatto invece richiesta per diventare socio - ha spiegato ancora - mentre Banca del Monte è socia da tempo".