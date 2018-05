Governo, Martina: preoccupa spesa insostenibile,ora l'alternativa

Roma, 11 mag. - "Sono preoccupato quando si compone l'ipotesi di un'alleanza di governo tutta giocata su una capacità di spesa insostenibile per lo Stato. Non si non si possono mettere insieme Flat fax e reddito di cittadinanza perché insieme creano solo più deficit e debito. Scaricheranno le risposte di questo governo sulle generazioni future". Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina ospite questa mattina a Radio Anch`io su Radio1.

"Noi dobbiamo sfidarle, prepararci a costruire l`alternativa. Una opposizione che sta nel paese reale, che sfida questo nuovo governo con risposte socialmente più equilibrate. Sulle spalle abbiamo un lavoro enorme", sottolinea Martina.