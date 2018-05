Kim-Trump, Singapore scelta naturale per il summit del 12 giugno -4

Roma, 11 mag. - Da quando è leader, Kim Jong Un ha effettuato solo due viaggi all'estero, entrambi in Cina, se si esclude la breve escursione sul versante sudcoreano della linea di controllo presso il villaggio dell'armistizio di Panmunjom, in occasione del summit intercoreano. Tuttavia il giovane leader nordcoreano ha studiato in Svizzera, a Berna, in un contesto tranquillo e controllato.

Singapore nel 2015 ha ospitato lo storico vertice tra il presidente cinese Xi Jinping e l'allora leader di Taiwan Ma Ying-jeou, il primo tra presidenti dei due versanti dalla guerra civile del 1949. Ha anche ricevuto vertici annuali del'Associazione delle nazioni del Sudest asiatico, riunione del Dialogo di Shangri-La, un forum sulla difesa che riunisce capi di stato, ministri della difesa e capi di stato maggiore.

Dal punto di vista di Trump, Singapore rappresenta uno dei migliori partner in Asia per sicurezza e commercio. Il presidente americano deve aver visto questa location come un'ottima alternativa per evitare il summit nella Zona smilitarizzata, che sarebbe parsa una partita in trasferta.