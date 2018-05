Kim-Trump, Singapore scelta naturale per il summit del 12 giugno -2

Roma, 11 mag. - Singapore è stata preferita ad altre opzioni come la stessa zona smilitarizzata tra le due Coree, la Cina e la Mongolia. La città, che qualcuno definisce la Svizzera d'Asia per il fatto di essere neutrale e perché è un hub bancario di prima grandezza, ha relazioni diplomatiche sia con Washington che con Pyongyang e ha una tradizione come ospite di incontri sensibili.

"Come paese neutrale e imparziale, con principi ammirati di politica estera, come paese piccolo senza desiderio o capacità di danneggiare altri stati o i loro interessi, Singapore si attaglia bene", ha spiegato Lim Tai Wei, ricercatore aggiunto presso l'Università nazionale di Singapore. (Segue)