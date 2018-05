News Corp punta su servizi digitali immobiliari -2

Roma, 11 mag. - La divisione "News and information" ha registrato vendite in rialzo del 2% a 1,286 miliardi. Nella divisione libri il fatturato è cresciuto del 6% a 398 milioni di dollari. Nella divisione delle reti via cavo le vendite sono salite del 6% a 129 milioni grazie soprattutto a un impatto positivo delle fluttuazioni valutarie.

Secondo il Ceo di News Corp, "l'ecosistema digitale sta chiaramente evolvendo e i regolatori in molti Paesi sono alle prese con l'impatto profondo di piattaforme digitali con una potenza senza precedenti". Per Thomson "i governi dovrebbero creare un board per l'analisi degli algoritmi al fine di supervisionare queste piattaforme digitali storicamente influenti e per garantire che non ci sia un abuso di algoritmi o censura, commerciale e politica".