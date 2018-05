Cattolica: nel trimestre +4% risultato operativo, raccolta... -2

Milano, 11 mag. - "Il gruppo Cattolica Assicurazioni chiude il primo trimestre 2018 con premi e risultato operativo in crescita, evidenziando un avvio di anno positivo, in linea con gli obiettivi del piano industriale", ha commentato Enrico Mattioli, vice direttore generale e Chief financial officer. "Il gruppo presenta ottimi livelli di solidità patrimoniale e conferma la sua eccellenza tecnica, anche grazie alla capacità assuntiva della rete agenziale - ha proseguito - L'andamento del risultato consolidato incorpora l'effetto dei minori realizzi nel segmento Danni, in un'ottica di conservazione della profittabilità futura, e gli interessi sul nuovo debito subordinato emesso per finanziare l`accordo con Banco Bpm, i cui impatti sul conto economico si manifesteranno in corso d`anno".

L`avvio del piano, ha concluso Mattioli, "conferma la valenza delle azioni strategiche che stiamo perseguendo per raggiungere i target al 2020 di un RoE operativo di almeno il 10% e di un dividendo superiore a 0,5 euro, in crescita di circa il 50% rispetto agli attuali livelli".