Apple si unisce a Rio Tinto e Alcoa per produrre alluminio pulito

New York, 11 mag. - Con un investimento iniziale di 13 milioni di dollari canadesi, Apple ha deciso di appoggiare una joint venture tra Alcoa e Rio Tinto - i due più grandi produttori di alluminio al mondo - che promette di realizzare il metallo senza emissioni di gas serra. L'iniziativa ha visto il Canada e il Quebec stanziare 120 milioni di dollari.

La joint venture si chiama Elysis ed è valutata 558 milioni di dollari canadesi. La sua ambizione è quella di realizzare una tecnologia da usare nei nuovi impianti di alluminio e nelle fonderie esistenti. Così facendo Apple - che già in tutto il mondo dipende esclusivamente da energie rinnovabili - vuole usare nei suoi iPhone e computer un alluminio "pulito".

In un comunicato, il Ceo di Apple, Tim Cook, ha detto che il gruppo "è impegnato ad avanzare le tecnologie che fanno bene al pianeta e che aiutano a proteggerlo per le generazioni future". Nell'azienda di Cupertino (California) "siamo orgoglioso di partecipare a questo nuovo progetto ambizioso e siamo impazienti di essere in grado un giorno di utilizzare alluminio prodotto senza emissioni dirette di gas serra nella produzione dei nostri prodotti".