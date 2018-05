Cattolica: nel trimestre +4% risultato operativo, raccolta +1,1%

Milano, 11 mag. - Cattolica Assicurazioni ha chiuso il primo trimestre 2018 con un risultato operativo in aumento del 4% a 45 milioni, in linea con gli obiettivi del piano industriale 2018-2020, e con una raccolta premi complessiva del lavoro diretto e indiretto Danni e Vita che ammonta a 1,332 miliardi (+1,1%). L'andamento del risultato netto consolidato a 25 milioni (-15,1%) e del risultato netto di gruppo a 24 milioni (-20%) è influenzato - spiega la compagnia - dall'effetto degli interessi sul subordinato recentemente emesso e dal minor contributo dei realizzi nel comparto Danni.

Nei premi diretti Danni (+0,4%) si riscontra un incremento nei volumi relativi al settore Auto (+3,2%), legato a una crescita del premio medio e all`aumento del numero di polizze sottoscritte nella seconda parte del 2017, mentre la flessione del Non Auto (-3,5%) è interamente ascrivibile all`interruzione della raccolta di Abc Assicura, compagnia in partnership con la Banca Popolare di Vicenza. A perimetro omogeneo, senza considerare ABC Assicura, il Non Auto segnerebbe un andamento in crescita. La performance positiva del Vita (+1,7%) è accompagnata da un`azione di revisione dei prodotti con progressiva riduzione del profilo di rischio.

Il combined ratio passa da 93,4% a 93,7% (+0,3 pp). L`indice Solvency II del gruppo, includendo la distribuzione del dividendo e la partnership con Banco Bpm, è pari a 199%. (segue)