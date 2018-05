San Marino, Catia Tomasetti nominata Presidente Banca Centrale

Roma, 10 mag. - Il Consiglio Grande e Generale nella seduta di ieri, mercoledì 9 maggio 2018, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di Banca Centrale, ha proceduto alla nomina del Presidente del Consiglio Direttivo di Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Catia Tomasetti è stata nominata Presidente del Consiglio Direttivo. Lo rende noto un comunicato.

Catia Tomasetti, nata a Rimini, avvocato e partner di uno dei più importanti studi legali in Italia di cui coordina il dipartimento di diritto bancario e finanziario, abilitata alla professione legale in Italia e in England & Wales, già presidente di banche e società quotate, vanta una ampia e notevole esperienza nel settore legale, bancario, finanziario e management. Laureata con lode in giurisprudenza all`Università di Bologna, consegue specializzazioni nel settore del diritto all`Institut des Hautes Etudes Internationales di Nizza e al College of Law di Londra. Catia Tomasetti è la prima donna a ricoprire l`incarico di Presidente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.