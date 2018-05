Bonafede (M5s): nessuna garanzia data o richiesta da Berlusconi

Roma, 10 mag. - "Oggi al tasolo erano seduti M5s e Lega e non c'era nessun altro: non è stata data nessuna garanzia a Silvio Berlusconi e, se devo dire la verità, non è stata chiesta nemmeno nessuna garanzia a noi da parte di Fi". Lo ha detto il deputato M5s Alfonso Bonafede a Piazza Pulita in onda stasera su La7.

"Mi interessa - ha proseguito - che lui non sia al tavolo. Abbiamo scelto come interlocutore la Lega, abbiamo insistito, Berlusconi ha deciso di fare un passo di lato, un passo indietro autonomamente, non so le ragioni, forse non se la sentiva di affrontare il voto a luglio".