Bonafede (M5s): conflitto interessi sarà nel contratto di governo

Roma, 10 mag. - "Oggi tra i temi che per noi sono più importanti è stato individuato il conflitto di interessi nonostante la stampa dicesse che era rimasto fuori dalla nostra agenda in virtù di accordi sottobanco perché nessuno vuole abituarsi al fatto che stiamo portando un nuovo modo di fare politica". Lo ha detto il deputato M5s Alfonso Bonafede a Piazza Pulita in onda stasera su La7.

"Aabbiamo messo al tavolo - ha proseguito - il conflitto di interessi come punto di partenza importante: la Lega ha detto che anche per loro è una materia su cui da tanto si dibatte, su cui si deve intervenire e che quindi bisogna intervenire. Entro 3 giorni avremo dei dettagli anche su questo. Anche una buona legge anti corruzione farà parte del contratto di governo".