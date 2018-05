Lo spread tra Italia e Spagna fa rotta verso massimo storico

Roma, 10 mag. - Sta viaggiando verso il massimo storico lo spread sui titoli di Stato tra Italia e Spagna. Le trattative tra M5S e lega per la formazione del governo alimentano qualche tensione sugli asset finanziari italiani, in particolare Piazza Affari e titoli di Stato. La risalita dei rendimenti sui Btp è piuttosto evidente, gli interessi sono aumentati di oltre 20 punti base in appena tre giorni attestandosi all'1,94%, livello che non il decennale non toccava dal marzo scorso.

Lo spread con il Bund tedesco torna a sfiorare i 140 punti ma l'ampliamento del differenziale è ancor più evidente tra il Btp italiano a dieci anni e il bonos spagnolo. Lo spread ha raggiunto i 64 punti base, vicino ai massimi degli ultimi sette anni, 78 punti base toccati a fine maggio dell'anno scorso ma il livello dei rendimenti era superiore a oggi. La Spagna paga un rendimento sul decennale dell'1,30%. Dal giugno del 2015 per 13 mesi il rendimento del Btp era inferiore a quello dell'analogo decennale spagnolo.

Nel complesso tutti gli ex paesi periferici dell'area euro hanno ristretto il differenziale rispetto al Bund nell'ultimo anno, ad eccezione dell'Italia. L'Irlanda addirittura è quasi ai livelli della Francia con uno spread di appena 41 punti. L'Italia è stata superata anche dal Portogallo che mostra un differenziale di 116 punti. In netto miglioramento anche la Grecia con lo spread che è stabilmente intorno ai 400 punti.