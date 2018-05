Usa potrebbero concedere 15mila visti extra per lavori estivi

New York, 10 mag. - Quest'estate l'amministrazione Trump potrebbe concedere 15.000 visti addizionali di tipo H-2B per i lavoratori stranieri con competenze ridotte. Lo scrive il Wall Street Journal, ricordando che il numero di visti disponibile ogni anno è fissato per statuto a un massimo di 66.000 divisi equamente tra estate e inverno.

Nel corso della primavera, il Congresso non aveva voluto alzare quel tetto ma aveva dato al dipartimento per la Sicurezza interna l'autorità per emetterne fino a 69.000 se ce ne sarà bisogno. Una vasta gamma di aziende che richiedono manovalanza nei mesi estivi è in attesa di capire la decisione del segretario Kirstjen Nielsen. Ancora non c'è nulla di ufficiale ma secondo il Wsj, Nielsen ha comunicato a vari membri del Congresso la sua intenzione di consentire l'emissione di 15.000 visti aggiuntivi, lo stesso numero extra concesso nel 2017.