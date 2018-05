Catalogna, Puigdemont rinuncia a guidare la regione -2

Roma, 10 mag. - Puigdemont ha deciso di abbandonare al momento l'ipotesi di un'investitura a distanza dopo che il governo di Madrid ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro la modifica del regolamento approvata dal Parlamento regionale che la consentiva; tuttavia non scarta la possibilità di un ritorno a medio termine, una volta risolte le questioni legali e procedurali.

Torra, ex presidente dell'organizzazione civica indipendentista Omnium Cultural, non ha pendenze o carichi legali con la giustizia spagnola per il referendum del primo ottobre scorso, e la sua scelta permetterà dunque di evitare il ritorno alle urne per la scadenza dei ternini della formazione di un nuovoe esecutivo.