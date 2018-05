Governo, Bonafede: premier sarà terzo, né di M5s né della Lega

Roma, 10 mag. - "Sarà un premier terzo, né della Lega né di M5s". Lo ha detto Alfonso Bonafede, deputato M5s, a Piazza Pulita, che oggi ha partecipato al tavolo programmatico con il Carroccio alla Camera.

Alla domanda se Matteo Salvini e Luigi Di Maio saranno ministri del futuro governo, Bonafede risponde: "Questo lo vedremo dopo". Quanto a lui precisa: "Io sono candidato ministro della Ggiustizia ma lo vedremo dopo. Dei nomi si parla col presidente della Repubblica".

Bonafede ha ribadito che il tavolo tecnico sul programma di governo avviato oggi tra M5s e Lega "è andato molto bene, oltre le aspettative. Non si è parlato di ministri, di poltrone e nemmeno del candidato premier. C'è stato un primo confronto per individuare possibili margini di convergenza sui punti più importanti. Domani ci sarà un lavoro di approfondimento, ciascuno nel proprio gruppo, per vedere l'individuazione delle risorse. Sabato un nuovo incontro in cui comincerà la redazione del contratto di governo. Per domenica, lunedì potremo presentare il contratto ai cittadini italiani e pensare anche al nome del candidato premier".