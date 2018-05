Teheran, 10 mag. - L'Iran non vuole "nuove tensioni" in Medio Oriente: lo ha dichiarato il presidente iraniano, Hassan Rohani, nel corso di un colloquio telefonico con la Cancelliera tedesca Angela Merkel.

"L'Iran ha sempre cercato di far placare le tensioni nella regione, con l'obbiettivo di rafforzare la sicurezza e la stabilità", ha concluso Rohani che non ha menzionato i raid israeliani contro obbiettivi iraniani in Siria.