Siria, Onu chiede cessazione di ogni atto ostile

New York, 10 mag. - Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un appello per "l'immediata cessazione di ogni atto ostile" in Medio Oriente, dopo gli scontri tra Israele e le forze iraniane presenti in Siria.

Guterres ha chiesto al Consiglio di Sicurezza "di occuparsi attivamente della questione e assumersene la responsabilità in base alla Carta dell'Onu"; tuttavia, nessuno dei quindici Paesi membri ha fino ad ora manifestato l'intenzione di convocare una seduta di emergenza per discutere la situazione.