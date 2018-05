Roma, Calabria (Fi): altro bus in fiamme, manca manutenzione

Roma, 10 mag. - "Proprio nel giorno in cui l'Atac rassicura sull'attività di prevenzione degli incendi sui bus, un altro autobus si ferma per un principio di incendio nei pressi di piazza Venezia. E' evidente che qualcosa non va". Lo dichiara la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria. "La Capitale soffre di un deficit di manutenzione che riguarda il sistema dei trasporti ma coinvolge anche le strade e il verde pubblico e contribuisce a generare quella generalizzata situazione di degrado con cui i romani sono costretti a convivere. Ogni giorno di più la giunta Raggi si dimostra manifestamente non all'altezza della Città che dovrebbe amministrare", conclude.