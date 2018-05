Usa: le ispezioni nei siti nucleari iraniani devono continuare

Washington, 10 mag. - La Casa Bianca vuole che le ispezioni dei siti nucleari iraniani continuino, malgrado il ritiro degli Usa dall'accordo sul programma nucleare iraniano. Lo hanno detto fonti ufficiali americane all'agenzia Afp.

"Ci aspettiamo che l'Iran continui ad applicare il protocollo aggiuntivo e a cooperare con l'Aiea, sia che l'accordo resti in vigore, sia che non sia così", ha affermato un alto funzionario governativo riguardo il protocollo aggiuntivo del Trattato di non proliferazione delle armi atomiche (TNP) e l'Agenzia internazionale per l'Energia atomica.