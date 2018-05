Lega-M5S: gettate basi per contratto governo, incontro positivo

Roma, 10 mag. - "Con l`incontro di oggi sono state gettate le basi per scrivere un contratto di governo tra MoVimento 5 Stelle e Lega contenente i punti programmatici da realizzare per il Paese. Si è trattato di un incontro molto positivo, che ha messo in luce una piena sintonia prima di tutto sul metodo con cui si sta procedendo e che prevede ulteriori incontri tecnici da qui a domenica per scrivere un programma di governo definitivo". Lo comunicano in una nota il MoVimento 5 Stelle e la Lega.

"Dal confronto di oggi - si legge ancora - sono emersi numerosi punti di convergenza programmatici sui quali continuare a lavorare: Superamento della Legge Fornero, Sburocratizzazione e riduzione di leggi e regolamenti; Reddito di cittadinanza, con iniziale potenziamento dei centri per l`impiego; introduzione di misure per favorire il recupero dei debiti fiscali per i contribuenti in difficolta`; studio sui minibot, Flat tax, Riduzione costi della politica, Lotta alla corruzione, contrasto al l`immigrazione clandestina, legittima difesa. C`è grande soddisfazione per la possibilità concreta di lavorare per il Paese e nell`interesse dei cittadini. Il prossimo incontro è già fissato per sabato prossimo".