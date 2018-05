Governo, Boccia: aspettiamo programma che emerge poi valuteremo

Roma, 10 mag. - "Vediamo qual è il programma che emerge dal confronto che stanno facendo e poi valuteremo". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vicenzo Boccia, a margine del rpemio Guido Carli, parlando della formazione del nuovo Governo.

"Valutiamo i provvedimenti, non valutiamo il Governo - ha aggiunto -. Siamo ancora in una fase di attesa per capire quale sarà il programma di questo Governo. E' evidente che se ci saranno dei provvedimenti che faranno ricorso al deficit eccessivo e aumenteranno il debito, potremmo avere qualche distonia, ma mimse mbre ancora prematuro".

Alla domanda dei giornalisti se sia preoccupato, Boccia ha risposto: "no, assolutamente".