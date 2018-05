Ilva, Fim-Cisl: errore gettare la spugna, riaprire il negoziato

Roma, 10 mag. - È stato un errore "gettare la spugna" nella trattativa sull'Ilva ed è necessario invece "riaprire subito il negoziato". Lo afferma il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli, secondo cui al tavolo al ministero dello sviluppo economico "c'è stata una proposta, che era la base della discussione per andare avanti con il negoziato. Come Fim-Cisl abbiamo detto che c'erano alcune cose qualificanti da modificare, tra cui i numeri. Per noi le condizioni per un accordo sono sempre le stesse: zero licenziamenti e tutti i lavoratori devono avere un posto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del piano".

"Condizioni, queste - spiega Bentivogli - ritenute non modificabili rispetto al testo presentato e, a fronte anche di uno scontro, solo una parte della delegazione sindacale ha ritenuto non più legittimato il ministro Calenda a trattare. Questi a sua volta ha deciso di non proseguire interrompendo la trattativa".

"Il problema vero - aggiunge il sindacalista - è che siamo in una situazione al collasso dell'amministrazione straordinaria e che lo stop al negoziato dà all'azienda mano libera, per cui ovviamente bisognerà cercare le modalità per ricompattare il sindacato su posizioni utili a risolvere i problemi. Ricompattarsi per dire solo di no non serve e lascia i lavoratori soli. Sul merito sindacale qualcuno pensa di avere più chances in attesa di 'governi amici' e ha sacrificato gli interessi della trattativa pur di impallinare il tentativo del ministro".

"L'azienda intanto - conclude Bentivogli - perde 30 milioni al mese, con ripercussioni anche sulla sicurezza degli impianti e immediate su occupazione e reddito dei lavoratori dell'indotto. Stupidi interessi di bottega hanno ipotecato l'accordo".