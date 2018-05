Facebook, Dem Usa pubblicano pubblicità russe per... -2

New York, 10 mag. - Poi, le tattiche sono diventate più affilate: per esempio, i russi hanno acquistato spot specifici per determinate città e persone, in base alla professione. Solo una parte delle pubblicità menzionava esplicitamente le elezioni, in gran parte attaccando la candidata democratica, Hillary Clinton.

La diffusione di tutte le pubblicità è avvenuta qualche settimana dopo che la commissione Intelligence della Camera ha messo fine alla sua indagine, concludendo che non c'è stata alcuna collusione tra il Cremlino e lo staff elettorale di Donald Trump; conclusione non accettata dai membri democratici, in minoranza, secondo cui le indagini erano lontane dalla conclusione.

Alcuni 'ads' sono stati pensati anche per gli impiegati di Facebook. All'inizio del 2017, l'agenzia russa ha speso 10 dollari per mostrare una pubblicità ai dipendenti maschi del social network che vivevano entro le 10 miglia da Palo Alto. "Vuoi vedere - recitava la pubblicità - le migliori 5 ragazze che si sono candidate per lavorare in Facebook?"; la pubblicità ha ottenuto 19 click.