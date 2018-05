Ue, presidente Portogallo: Europa può dimostrare quanto è forte

Fiesole (Firenze), 10 mag. - C'è un momento in cui l'Europa può dimostrare quanto sia forte: chi potrebbe fare un ponte fra diverse realtà, parlare con Usa e Iran? Non la Cina, non la Russia: saranno Germania, Regno Unito e Francia, l'Unione Europea". Lo ha detto Marcelo Rebelo de Sousa, presidente del Portogallo, intervenendo alla conferenza 'The State of the Union' oggi a Firenze.

"Trump ha lasciato un piccolissimo spazio aperto per nuovi negoziati - ha aggiunto - ora dipende da noi: noi europei crediamo sia importante per il mondo, non vogliamo situazioni più pericolose per la proliferazione nucleare".