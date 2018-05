Facebook, Dem Usa pubblicano pubblicità russe per influenzare voto

New York, 10 mag. - I deputati democratici statunitensi della commissione Intelligence hanno pubblicato sulla loro pagina internet gli oltre 3.500 annunci pubblicitari diffusi su Facebook dalla Internet Research Agency, legata al Cremlino, per cercare di influenzare le scorse elezioni presidenziali statunitensi e il successivo confronto politico nel Paese, visto che si tratta di pubblicità diffuse fino alla metà dell'anno scorso.

La maggior parte degli annunci, come già noto, riguardava temi divisivi, come l'immigrazione e il controllo delle armi, perché lo scopo era quello di aumentare i contrasti all'interno della società statunitense. L'agenzia russa ha usato inizialmente delle tecniche relativamente semplici, comprando delle pubblicità per raggiungere larghi segmenti di elettori, come tutti gli utenti di Facebook che vivono negli Stati Uniti, non riuscendo a ottenere molto successo. (segue)