Cattaneo: Fi valuterà ogni provvedimento, no deriva a sinistra

Roma, 10 mag. - "Ancora una volta dobbiamo ringraziare il presidente Berlusconi per il grande senso di responsabilità dimostrato anche in questo delicato momento". Lo ha detto detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, ai microfoni di Sky tg24.

"Per la nostra proposta di flat tax al 23% - ha sottolineato - era possibile trovare le coperture mentre sembra piuttosto improbabile riuscire ad avere una flat tax al 15% insieme al reddito di cittadinanza. Certamente non consentiremo una deriva a sinistra della politica economica del Paese: Forza Italia farà una astensione critica e costruttiva e valuterà ogni provvedimento di volta in volta. I 5 stelle si sono contraddistinti per protezionismo statale esasperato che contrasterò sempre. Credo in una visione liberale, dove pubblico e privato collaborano. Se guardo al programma del M5S sono molto preoccupato", ha concluso.