Roma, 10 mag. - "Silvio Berlusconi, ancora una volta, ha dimostrato grande senso dello Stato e ha risolto con pragmatismo lo stallo che bloccava il Paese; ora per dare le risposte che i cittadini si attendono non ci sono più alibi. Forza Italia valuterà i provvedimenti necessari e urgenti per gli italiani ma sempre in linea con il programma di centrodestra". Lo dichiara in una nota Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia.