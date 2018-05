Anzaldi:sorprendente polemica Pd su popcorn per spaccarsi su stampa

Roma, 10 mag. - "Nessuno mangia popcorn ed è sorprendente che nel Pd ci sia chi è riuscito ad inventarsi l'ennesima polemica per spaccarsi su giornali e tg e attaccare Renzi. Certo, a vedere quello che sta succedendo, di spazio per i popcorn ce ne sarebbe eccome". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"L'inciucio M5s-Lega - prosegue Anzaldi - sta creando un uragano di proteste sia nella base M5s che nel centrodestra. Di Maio, affogato in due mesi di bugie continue, è sotto processo dei suoi attivisti sui social ed è stato attaccato anche dal quotidiano di riferimento dei cinquestelle, il Fatto, con Travaglio che ha sparato a zero sull'accordo. Il leader M5s è dovuto addirittura scappare dalle domande dei giornalisti sul conflitto di interessi, svicolando imbarazzato e glissando. Il centrodestra, unito per finta alle elezioni, si è definitivamente spaccato in due, o forse in tre stando alle dichiarazioni della Meloni: Salvini da leader di coalizione si è trasformato in junior partner di Casaleggio. E le immagini degli onorevoli M5s riuniti a contrattare il programma di governo nientemeno che con Calderoli, il re del Porcellum e ministro dei governi Berlusconi, non hanno prezzo e fanno a pezzi anni e anni di propaganda. Il governo di queste destre populiste nasce da anni di balle raccontate agli elettori per prendere voti e da due mesi di bugie e spartizioni che stanno tenendo l'Italia nella palude. E' chiaro che non c'è di che essere contenti, ma mentre tutte le contraddizioni di queste apprendisti stregoni vengono a galla mi sarei aspettato che il Pd evitasse l'autolesionismo tafazziano dell'ennesima divisione e magari rivendicasse l'ottimo lavoro del ministro Minniti sugli sbarchi, crollati addirittura del 75% in un anno".