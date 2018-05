Malaysia, a 92 anni Mahathir Mohamad ha giurato da premier -2

Kuala Lumpur, 10 mag. - A capo di una coalizione d'opposizione formata da numerosi politici che erano stati un tempo sul fronte a lui opposto (quando era premier, dal 1981 al 2003), Mahathir ha stravolto i pronostici ed è riuscito a spodestare Najib, che era al potere dal 2009 ed è stato zavorrato da un enorme scandalo per sottrazione di fondi. Mahathir Mohamad ha promesso di portarlo davanti alla giustizia affinchè risponda delle accuse di sottrazioni ai danni del fondo sovrano 1MDB, creato dallo stesso Najib Razak e ora in rosso per l'equivalente di circa 10 miliardi di euro.

In abito tradizionale, il nuovo premier ha giurato davanti al re Sultan Muhammad V al palazzo nazionale. Poi il cielo della capitale, Kuala Lumpur, si è illuminato di fuochi d'artificio, a conclusione di una due giorni di incredula euforia nelle strade della capitale malese.(Segue)