Carelli (M5s): si lavora al programma rispettando parametri Ue

Roma, 10 mag. - "Tutto quello che viene fatto in queste ore" al tavolo tecnico M5s-Lega viene fatto "nell'ottica di mantenere i parametri fissati dall'Europa". Lo ha detto Emilio Carelli, deputato M5s, a Cartabianca sui Raitre.

"Sul tema Europa - ha proseguito - Di Maio è stato chiaro all'indomani del voto: il rapporto con l'Europa è un ottimo rapporto, e c'è la volontà di restare nell'alleanza atlantica".

"Non si sta discutendo di poltrone - ha spiegato Carelli - si sta parlando di punti di programma: dobbiamo trovare dei punti di incontro sui vari temi, aiuti alle imprese e alle famiglie, detassazione, reddito di cittadinenza. Il contratto è su questi temi. Come si fa a parlare di poltrone e ministri senza avere convergenza sui temi?".

"L'immigrazione - ha concluso Carelli - è una delle priorità, la gestione dell'immigrazione e dell'emergenza è uno dei punti di discussione, una parte integrante del programma di governo. Stiamo lavorando in modo molto serio, originale e nuovo per dare un governo politico non inciuci e compromessi".