Governo, Carfagna: paralisi colpa infantilismo e sete potere M5s

Roma, 10 mag. - Non è Fi ad essere imbarazzante per M5s, semmai si può dire il contrario e lo stallo di questi due mesi è colpa "dell'infantilismo e della sete d potere" del Movimento 5 stelle. Lo ha detto Mara Carfagna durante la registrazione di `Porta a porta'. "Sarebbe stato imbarazzante per noi andare al governo con i 5 stelle. Il veto nei confronti di Berlusconi era talmente infantile che ieri è caduto per bocca di Luigi Di Maio".

"Paralisi determinata dall'infantilismo e anche dalla sete di potere che parla tanto di nuovo e che poi nel 2018 ha scoperto la politica dei due forni", aggiunge.