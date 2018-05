Mattarella a Firenze per Ue, monito contro ricette sovraniste

Fiesole (Firenze), 10 mag. - Mentre a Roma Movimento cinque stelle e Lega lavorano - con le ore ormai contate - per trovare un accordo politico sul governo, sul programma e sulla premiership Sergio Mattarella lancia da Fiesole, alle porte di Firenze, un monito verso una certa "narrazione sovranista" che propone "soluzioni seducenti" ma "inattuabili" e poi dà la colpa di tutto all'Unione europea e ai suoi rigidi paletti. Una discreta road map questa - nel fondamentale tassello dei rapporti che ogni esecutivo deve intrattenere con l'Ue - per il governo che da qui a poco dovrebbe insediarsi.

Il capo dello Stato passa l'intera giornata a Firenze - da dove dovrebbe ripartire domattina alla volta di Palermo per essere poi a Roma nel pomeriggio -, presenziando a più appuntamenti, anche con i presidenti irlandese e portoghese, dell'ottava edizione del convegno "The State of The Union". Iniziativa organizzata dall'Istituto universitario europeo che domani vedrà anche l'intervento e la partecipazione del governatore della Bce Mario Draghi e del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.

È necessario, ha sottolineato Mattarella nel suo discorso, "avviare una riscoperta dell'Europa come di "un grande disegno" sottraendoci all'egemonia di particolarismi senza futuro e di una narrativa sovranista pronta a proporre soluzioni tanto seducenti quanto inattuabili, certa comunque di poterne addossare l'impraticabilità all'Unione". Poi il richiamo a riscoprire una "solidarietà" vera in Ue mettendo al bando la solidarietà "stagnante" e le diffidenze anche tra governi e istituzioni degli ultimi tempi.

Un discorso che, ha osservato l'ex premier Enrico Letta, anche lui ospite del convegno, "mette i paletti rispetto a qualunque discussione politica oggi sull'Italia. Io l'ho letto come un discorso per tutta l'Europa e per tutta l'Italia" perchè "non è con il ritorno ad un sovranismo ottocentesco che si risolvono i problemi nazionali".