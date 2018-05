Orlando: reddito cittadinanza? Pd si faccia carico del problema

Roma, 10 mag. - Il Pd deve ragionare su quale opposizione farà a un governo Lega-M5s. Lo ha detto Andrea Orlando durante la registrazione di `Porta a porta'. "Che opposizione facciamo? Se questi fanno proposte sui temi sociali li contrastiamo da destra o proviamo a contrastarli da sinistra?".

Per esempio, sul reddito di cittadinanza "io penso che nell'ambito delle compatibilità dobbiamo farci carico di quel problema". Allo stesso modo "se loro dicono rivediamo un po' la Fornero e allarghiamo la fascia di quelli che possono accedere all'Ape sociale, quella è una cosa... Io voglio parlare a quelle persone che si sono illuse che si potesse fare un reddito di cittadinanza svincolato totalmente dal lavoro, voglio parlare a quelle persone che hanno subito il fatto che improvvisamente si sono viste costrette a lavorare 6-7 anni in più". La legge Fornero "non può essere messa in discussione come impianto, ma si può attuare in modo meno traumatico".