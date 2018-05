Roma, 10 mag. - Andrea Orlando non apprezza chi, nel Pd, usa la metafora dei "pop-corn" per dire che aspetterà di vedere cosa potrà reallizzare un governo Lega-M5s. Il ministro lo ha detto durante la registrazione di Porta a porta. "A me i pop-corn non piacciono e quando ci sono film splatter io non mangio i pop-corn. Qui non è un film ma la vita vera, io non riesco a gioire di un governo a destra".