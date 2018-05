Netanyahu: Iran ha superato "linee rosse" sparando su Israele

Roma, 10 mag. - Lanciando missili sullo stato ebraico dalla Siria, l'Iran ha superato la "linea rossa". Lo ha dichiarato oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all'indomani di una pioggia di missili lanciati dall'aviazione isrealiana su obbiettivi iraniani in Siria in risposta all'attacco.

"La nostra reazione è venuta di conseguenza: Tshal (le forze armate israeliane, ndr) ha condotto un attacco su grande scala contro degli obbiettivi iraniani in Siria", oggetto di numerosi raid aerei di rappresaglia; Netanyahu ha concluso ricordando come "nessun" razzo sia caduto in territorio israeliano ma siano stati tutti intercettai in volo.