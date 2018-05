Eni, Marcegaglia: su depistaggio piena chiarezza, lontano...-2

Roma, 10 mag. - Il fatturato di Petro Services non è generato in modo prevalente da Eni in Congo, perchè Petro Services lavora con altre compagnie", ha poi detto la presidente di Eni, Emma Marcegaglia rispondendo a un azionionista in riferimento alle indiscrezioni del Fatto quotidiano sulle licenze espolorative in Congo e presunte tangenti che tirano in ballo questa società.

Per quanto riguarda l'uso della stessa casella postale di Elengui, società appartenente alla moglie di Descalzi in Congo, Marcegaglia ha spiegato che "le caselle postali in Congo sono limitate e comunqune Eni non ha rapporti con Elegui limited che per altro non risulta essere attiva né lo era in passato quindi non può avere rapporti con Petro Services".