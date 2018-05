Carelli (M5s): per ora Di Maio e Salvini non previsti nel governo

Roma, 10 mag. - Se Luigi Di Maio e Matteo Salvini faranno parte del governo "non è ancora stato deciso" definitivamente ma "per ora non sono previsti all'interno dell'esecutivo, dovrebbero mantenere i ruoli di capi politici". Lo ha detto Emilio Carelli, depitato M5s, a Cartabianca su Raitre.

Secondo Carelli le trattative per il governo tra Lega e M5s dovrebbero essere concluse in "4-5 giorni". Quanto al premier "noi auspichiamo un politico perché questo è un governo politico che nasce da un dialogo tra 2 forze che hanno avuto successo al voto del 4 marzo. Il premier deve appartenere a uno dei due movimenti".