Anzaldi (Pd): sbarchi -75%, Salvini riconosca lavoro Minniti

Roma, 10 mag. - "Se Salvini vuole occuparsi di sbarchi, inizi riconoscendo il grande lavoro fatto dal ministro Minniti e dal Governo di centrosinistra: grazie alle politiche messe in campo in questi anni, a partire dagli accordi in Libia, nei primi 4 mesi del 2018 gli sbarchi si sono ridotti addirittura del 75% rispetto allo stesso periodo del 2017, passando da oltre 37mila a poco più di 9mila nel periodo gennaio-aprile, come confermano i dati appena diffusi dal sito del Viminale". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Una drastica riduzione - prosegue Anzaldi - che dimostra che non servono le sparate mediatiche per gestire una questione di carattere mondiale come i flussi migratori da Africa e Medio Oriente, ma serietà e concretezza. Salvini confermerà le politiche messe in campo dal nostro governo, che si stanno rivelando decisamente efficaci, oppure smantellerà tutto?".