Tim, Asati chiede chiarimenti su multa e royalties Brasile

Milano, 10 mag. - Asati scrive una lettera al cda e collegio sindacale di Tim per chiedere chiarimenti sulla multa relativa al golden power e sul pagamento delle royalties per il brand Tim che graverebbe su Tim Brasil.

"Insieme agli ottimi risultati economici di Tim Brasil, le notizie della stampa ci riportano ad altre questioni rilevanti che hanno compromesso l`andamento del titolo in borsa in maniera sensibile e non possiamo sempre nasconderci dietro il contesto di instabilità complessiva del quadro politico nazionale e internazionale - si legge nel comunicato dell'associazione dei piccoli azionisti Tim - Sull`andamento del titolo, sull`azienda e ci auguriamo non sui dipendenti, pesano le notizie della multa di 74,3 milioni che potenzialmente si poteva evitare. Dopo la dichiarazione del governo sulla golden power, Tim avrebbe dovuto ufficializzare entro i primi di agosto 2017, mediante notifica, il rapporto con l`azionista di maggioranza Vivendi che già esercitava attività di direzione e coordinamento".

"Una altra notizia che potrebbe passare inosservata riguarda Tim Brasil - spiega ancora Asati - e la questione è tanto sostanziale quanto dissonante in relazione agli ottimi risultati del primo trimestre: il pagamento delle royalties per il brand di Tim (Italia), circa 20 milioni di euro, che risulterebbero gravare su Tim Brasil per un contratto di licenza 2018-2020 in base al quale la controllata brasiliana, potrà utilizzare il marchio Tim. La notizia di questa potenziale decisione, che evidentemente non è stata gradita nemmeno dagli analisti, ha oggettivamente determinato il crollo del titolo di Tim Brasil".

"Per opportuno obbligo di trasparenza verso il mercato, come associazione di piccoli azionisti - conclude Asati - chiediamo all`azienda una comunicazione ufficiale, per il mercato, sulle motivazioni e la responsabilità di queste discutibili decisioni che non sembrano avere impatto significativo sul bilancio consolidato e, al contrario, hanno determinato come effetto un danno ben superiore, un riflesso negativo sulla capitalizzazione di borsa".