SIA, si dimette l'ad Arrighetti per motivi personali

Roma, 10 mag. - Lascia l'ad di SIA Massimo Arrighetti. Lo rende noto la società. "Il Consiglio di Amministrazione di SIA, riunitosi oggi sotto la presidenza di Giuliano Asperti, ha preso atto delle dimissioni per motivi personali presentate dall`Amministratore Delegato, Massimo Arrighetti, che rimarrà in carica sino al 15 giugno. Il Presidente e i Consiglieri hanno accolto con rammarico la decisione assunta dal dott. Arrighetti, esprimendogli i più profondi ringraziamenti per il lavoro svolto durante gli otto anni del suo mandato, periodo nel quale SIA è progressivamente cresciuta in termini dimensionali diventando un importante player europeo nelle infrastrutture e nei servizi innovativi di pagamento".

Nella stessa riunione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l`attribuzione delle deleghe al Deputy CEO della società, Nicola Cordone, che diverranno operative contestualmente all`uscita di Arrighetti.