Amazon apre un deposito in Brianza, 70 nuovi posti di lavoro

Roma, 10 mag. - Amazon aprirà un nuovo deposito di smistamento a Burago di Molgora, nella provincia di Monza e Brianza. La nuova struttura consentirà ad Amazon di "aumentare la capacità e la flessibilità della sua logistica in Italia, garantendo consegne più veloci ai clienti e un servizio migliore per le aziende che vendono tramite Amazon e che beneficiano della sua rete di distribuzione".

Il nuovo deposito di smistamento di oltre 5mila metri quadri, sottolinea la società, "creerà circa 70 posti di lavoro a tempo indeterminato nei prossimi anni, consentendo ai corrieri locali e regionali di consegnare gli ordini dei clienti più velocemente".

"Il deposito di Burago di Molgora - afferma Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia - rafforzerà la nostra rete logistica, permettendoci di rispettare le promesse di consegna ai clienti e supportare tutte le aziende che vendono i loro prodotti su Amazon. Con questo nuovo deposito, inoltre, le aziende di consegna locali indipendenti potranno far crescere la loro attività, in quanto Amazon fornirà loro la tecnologia più avanzata per effettuare le consegne".