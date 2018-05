Eni, Descalzi: su rinnovabili impiegate oltre 300 risorse

Roma, 10 mag. - L'investimento di Eni in rinnovabili in Italia per 220 Mega è fatto per l'86% di fotovoltaico e per il 14% di eolico a Porto Torres. Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, rispondendo in assemblea degli azionisti.

"Il divario con le altre società - ha aggiunto - si sta colmando con i nuovi investimenti Eni, con il nuovo piano c'è un impegno di crescita organica superiore alle altre". Per quanto riguarda l'occupazione "per questa fase di sviluppo più di trecento" persone e "e 80 risorse full time per la gestione degli impianti".