Credem, utile netto +11% a 54 milioni nel I trimestre

Roma, 10 mag. - Crescita a due cifre per i profitti di Credem nel primo trimestre dell'anno. I conti esaminati dal cda mostrano un utile netto a oltre 54 milioni, in crescita dell'11,4% sullo stesso trimestre del 2017.

"Sono estremamente soddisfatto di come tutto il Gruppo abbia affrontato questi mesi - afferma Nazzareno Gregori, dg dell'istituto - continuando ad ottenere risultati eccezionali anche dopo un anno davvero positivo come è stato il 2017. I traguardi che abbiamo raggiunto sono la dimostrazione di quanto siano stati proficui gli investimenti realizzati, e che proseguiremo a sviluppare, per continuare a migliorare il servizio offerto alla clientela. In particolare il Gruppo ha proseguito lo sviluppo degli impieghi confermando l'eccellente qualità degli attivi cosi come il rafforzamento nella gestione del patrimonio dei clienti con attenzione sia agli investimenti sia alla protezione. Per meglio focalizzare l`attività abbiamo riunito sotto un unico coordinamento tutte le reti del Gruppo che operano in tale ambito e avviata l`operatività di Euromobiliare Advisory SIM, società che sarà il centro di competenza per tutte le attività di consulenza".

Tornando ai conti, Credem conferma un solido profilo patrimoniale con il Cet1 al 13,63%, oltre sei punti percentuali sopra il livello minimo assegnato dalla Bce.

Il rapporto tra crediti problematici lordi ed impieghi lordi (NPL Ratio) si attesta al 5,3% rispetto all'11,1% medio delle banche italiane, e il livello di copertura comprensivo dello shortfallè pari a 64,9% sui crediti problematici ed a 81,6% sulle sofferenze.

Nel trimestre Credem ha assunto 85 persone di cui il 70% giovani e sul piano commerciale ha acquisito 28mila nuovi clienti.