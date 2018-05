Eni, Descalzi: in Val D'agri recuperate 338 tonnellate greggio

Roma, 10 mag. - In Val d'Agri dopo lo sversamento 400 tonnellate di petrolio le azioni poste in essere dal Mise hanno consentito ad Eni di recuperare 338 tonellate di greggio su 400 stimate. Lo ha spiegato l'ad, Claudio Descalzi, rispondendo in assemblea degli azionisti. Descalzi ha detto che c'è una "progressiva riduzione interna ed esterna della perdita. C'è quasi un azzeramento della concentrazione di inquinanti che dimostra l'efficacia della messa in sicurezza".

"La Basilicata e la Val d'Agri sono al centro del progetto industriale di Eni in Italia. Eni investe in sicuerezza e ambiente - ha detto - 30 milioni di euro l'anno e 5 mln per il monitoraggio ambiuentale. Nel quadriennio saranno investiti 175 mln più 120 mln per la gestione delle acque. In Basilicata le risorse impiegate sono 2.500 tra diretto e indotto, 360 dipendenti Eni. Quest'anno 39 assunti e il piano di assunzioni proseguirà nel 2018. Nei prossmi anni continueremo un piano assunzioie analogo fino al 2021. Le assunzioni sono partite e sono in aumento numerico".