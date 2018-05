Eni, Descalzi: non è assolutamente il momento di vendere Saipem -2

Roma, 10 mag. - L'aumento di capitale è stato "deciso da Saipem che aveva un debito alto ed è stato proposto a tutti gli azionisti", ha poi spiegato Descalzi in assemblea. "Noi abbiamo risposto mettendo 1,069 mld euro. Saipem è una società con un suo board autonomo e diventa difficile per un cliente poterla aiutare. Noi non possiamo entrare nei conti di Saipem visto che lavora con noi. Per regole che ci sono quello che possiamo fare è promuovere la qualità di Saipem attraverso delle gare rispettandone l'autonomia assoluta avendo un suo board".