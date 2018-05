Cucinelli, ricavi I trimestre +9,1% a 148 milioni

Roma, 10 mag. - Brunello Cucinelli archivia il primo trimestre dell'anno con ricavi a 148,3 milioni in crescita del 9,1% sullo stesso periodo dell'anno scorso (+12,2% a cambi costanti). A trainare la crescita i mercati internazionali con un aumento del 10,2% mentre il mercato italiano segna un incremento del 4,4%.

"Siamo molto molto soddisfatti del lavoro in questa prima parte dell'anno - commenta Brunello Cucinelli, presidente e ad - visti i sell out in corso della Primavera Estate 2018, in considerazione dell'ottima campagna vendite Autunno Inverno 2018 e analizzando l'alta qualita delle vendite, siamo a confermarvi le nostre attese per un anno in crescita a due cifre sia del fatturato che dei profitti".